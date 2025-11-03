Villa Favorita di Ercolano: al via il restauro del gioiello settecentesco

Un progetto da 31 milioni di euro trasformerà la villa e il parco in un centro culturale multifunzionale

Un nuovo capitolo si apre per Villa Favorita, uno dei più preziosi esempi di architettura settecentesca nel napoletano, situata nel cuore di Ercolano. L’opera dell’architetto Ferdinando Fuga sarà protagonista di un importante progetto di restauro e valorizzazione paesaggistica, finanziato con fondi nazionali ed europei.

L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli insieme all’Agenzia del Demanio, mira a restituire alla comunità e ai visitatori un patrimonio storico di straordinario valore. Il progetto prevede il restauro dell’edificio principale progettato da Fuga e la riqualificazione del Parco Superiore e Inferiore, con il recupero dei percorsi pedonali e delle connessioni interne. L’obiettivo è trasformare Villa Favorita in un centro multifunzionale, punto di riferimento culturale e attrattore di energie per l’intera area vesuviana.

Grazie ai finanziamenti del PNRR, del Piano Complementare al PON e delle risorse messe a disposizione dall’Agenzia del Demanio, sono stati stanziati 31 milioni di euro per il primo intervento, che interesserà l’edificio del Fuga, i fabbricati secondari e il parco. I lavori, curati dal Ministero della Cultura, prenderanno il via entro dicembre 2025.

Un secondo intervento, avviato oggi dall’Agenzia del Demanio, riguarda invece il restauro dell’edificio del Bianchi e del corpo di collegamento, con un investimento di 12,5 milioni di euro. Questo progetto, che terminerà entro aprile 2028, prevede la creazione di spazi dedicati ad attività didattiche e culturali, ampliando le funzioni della villa e rafforzandone la fruizione pubblica.

Villa Favorita rappresenta una straordinaria opportunità per Ercolano e per l’intero Golfo di Napoli. Con il restauro e la riqualificazione del suo parco, la villa tornerà a essere luogo di incontro, cultura e bellezza, aperto a cittadini, studenti e turisti, con nuove funzioni e servizi in grado di garantire la sua tutela nel tempo.