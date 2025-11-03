Crollo Torre dei Conti: operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie

Octay Stroici, 66 anni, trasportato in condizioni gravissime al policlinico Umberto I. Soccorsi immediati con 140 vigili del fuoco.

È stato estratto vivo dalle macerie della Torre dei Conti l’operaio romeno Octay Stroici, 66 anni, rimasto intrappolato per circa 11 ore a seguito del crollo di una parte della storica torre ai Fori Imperiali. I soccorsi, che hanno visto impegnati circa 140 vigili del fuoco, hanno lavorato senza sosta fino al recupero dell’uomo.

Le condizioni di Stroici sono gravissime. Subito dopo l’estrazione, l’operaio è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ambulanza al policlinico Umberto I, scortata dalle forze dell’ordine. “Le condizioni sembrano serie, ma verranno valutate meglio in ospedale. È stato portato al pronto soccorso dopo essere stato stabilizzato”, ha dichiarato il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

All’uscita del luogo del crollo, Octay Stroici è stato accolto da un lungo applauso. “L’operaio è stato estratto vivo dalle macerie e ora è nelle mani dei nostri sanitari. È sicuramente in prognosi riservata e siamo tutti qui sperando che ce la possa fare”, ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il punto stampa ai Fori Imperiali.

Le operazioni di soccorso sono state immediate e complesse, coinvolgendo squadre specializzate e mezzi di emergenza per garantire un recupero sicuro dell’operaio rimasto intrappolato. La comunità romana segue con apprensione l’evolversi delle condizioni di Stroici.

Alma