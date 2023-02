Salerno, in scena la seduzione del ‘700

All’Apollonia Hub la compagnia Foglie di Teatro presenta: “Le relazioni pericolose”

Considerato che siamo prossimi al Carnevale è l’occasione giusta per trascorrere un weekend un po’ particolare recandoci domani e sabato, negli spazi di Apollonia Hub, in via San Benedetto, nel centro storico di Salerno, per vivere un doppio appuntamento dedicato al teatro della seduzione.

La rassegna presentata da foglie di teatro è denominata per l’appunto Il Teatro della Seduzione.

Lo spettacolo, previsto alle ore 20:00 presso la chiesa di Santa Apollonia, è intitolato “Le relazioni pericolose” di Choderlos De Laclos.

La regia è di Andrea Carraro.

In scena: Amelia Imparato, Claudio Lardo, Angelo Ruocco e Cinzia Ugatti.

Le scene sono realizzate da Michele Paolillo.

Introduce la serata Paolo Romano.

L’ambiente sarà riscaldato anche da un buon settecentesco vin brulé.

Lo spettacolo sarà replicato la settimana successiva nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 febbraio, sempre alle ore 20:00.

I posti sono limitati quindi prenotate in tempo al 328 9079642

