Cava de’ Tirreni, parcheggi interrati: storia infinita

Cantiere in via Formosa fermo a data da destinarsi

Per i lavori di realizzazione dei garage interrati fu individuata l’area in località Pianesi, originariamente occupata dal parcheggio della zona attrezzata a servizio della scuola Della Corte, cantierata poi nel maggio 2020.

L’opera prevedeva la costruzione di due piani con 23 box e 28 stalli a rotazione, con ingresso da via Formosa, ai quali sarebbero dovuti andare ad aggiungersi anche gli stalli ricavati nell’area attrezzata scoperta della scuola con ingresso da via Della Corte.

Dopo qualche mese, i lavori furono sospesi per il ritrovamento di un cavo Enel in tensione a ridosso dell’area di cantiere e si provvide a redigere una variante ma la ditta appaltatrice dei lavori comunicava l’impossibilità a proseguire nell’appalto.

I lavori sono sospesi da oltre due anni ed è in corso il giudizio tra la ditta e l’Ente Comunale.

La prima udienza si è tenuta a novembre 2022 e sarebbe cosa buona e giusta se gli attuali amministratori dessero chiare e precise delucidazioni alla città in merito al contenzioso.

A tal proposito, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli dichiara:

“I lavori al cantiere di via Formosa, per la realizzazione dei parcheggi interrati, non vedranno luce a breve termine, purtroppo.

Come la maggior parte delle opere pubbliche cominciate o promosse dall’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, non è prevista per ora una chiusura.

Per quanto concerne l’appalto, è stato versato il 30% di anticipo, in virtù di una legge nazionale, – prosegue Cirielli – ovvero circa 251 mila euro, successivamente il primo SAL, asseverato dal direttore dei lavori, per 247 mila euro, più successivi 87 mila euro, dato in deroga all’asseverazione del direttore dei lavori, quale secondo saldo dei lavori.

Insomma, spesi circa 585 mila euro, più del 50% dell’importo totale dell’appalto, per poi rescindere il contratto per inadempienze da parte della ditta esecutrice (che nel frattempo ha incassato il 30% in anticipo e il II SAL prima di essere asseverato).

A seguito dell’interrogazione siamo riusciti a ottenere un riscontro grazie al quale si è saputo che è stato revocato il contratto alla ditta.

Restano tanti interrogativi irrisolti e, per questo, abbiamo chiesto al presidente della Commissione Controllo e Garanzia una convocazione della stessa per approfondire la tematica.

Purtroppo, i residenti dovranno attendere ancora tempi lunghi con i relativi disagi. L’intento all’origine era quello di realizzare parcheggi per alleviare i disagi dei residenti relativi alla carenza di posti auto all’indomani della riqualificazione della vicina piazza Bassi.

Ad oggi, invece, gli abitanti della zona si vedono recapitare multe per divieto di sosta perché non sanno dove parcheggiare.

Oltre al danno, anche la beffa”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore, ormai noto in città per la puntualità con cui le sue affermazioni vengono disattese, così commentò l’inizio dei lavori: “Completiamo le opere rimaste in sospeso nella bellissima e storica Pianesi. Ci rendiamo conto del disagio dei residenti ma i loro sacrifici saranno ricompensati con più parcheggi a loro disposizione entro fine anno”.

Ai suddetti commenti il consigliere Cirielli conclude:

“Ritengo che non sia necessario commentare tali parole, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa”.

