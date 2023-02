Salerno, Guido Cataldo: “Trotula, donna di mare”

Il libero racconto in un libro, la presentazione al complesso monumentale S. Pietro a Corte

A San Pietro a Corte si teneva la cerimonia solenne del conferimento delle lauree della Scuola Medica Salernitana quindi la scelta del luogo non è casuale per un dialogo a più voci per la presentazione di Trotula, donna di mare, il libro di Guido Cataldo (Francesco D’Amato editore) in programma domenica 19 febbraio, alle ore 11:00.

complesso San Pietro a Corte – campanile

Le pagine del libro si sfoglieranno idealmente con Clotilde Baccari, Piera Carlomagno e Diego De Silva e riannoderanno così i fili della storia che legano la città di Salerno alla figura di Trotula e al mare.

Invece, il compito di rendere suono narrato le parole scritte da Cataldo e accompagnare così gli ospiti nella Salerno dell’XI secolo saranno Anna Nisivoccia, Diana Cortellessa ed Elena Renna.

A coordinare e moderare l’incontro sarà la giornalista Claudia Izzo

Dalle parole scritte a quelle recitate

Mercoledì 8 marzo alle ore 20:30, Trotula, donna di mare diventa anche un racconto per voce, canto e danza, per la regia di Gaetano Stella e produzione a cura di Animazione 90.

Gaetano Stella

In scena Anna Nisivoccia, Diana Cortellessa ed Elena Renna con le coreografie realizzate da Elena Renna e la direzione musicale curata da Guido Cataldo.

Guido Cataldo

-IL LIBRO-

Trotula, donna di mare è un libero racconto di Guido Cataldo che immagina il passionale rapporto di Trotula con il suo mare a cui ha sempre guardato assetata di conoscenza e da cui ha ricevuto cultura e respirato venti nuovi.

Non avendo notizie certe su di lei l’autore ha provato a immaginare una probabile e credibile Trotula ponendola nel contesto della laica Salerno dell’XI secolo con la sua Schola, con i suoi protagonisti Alfano, Roberto il Guiscardo, papa Gregorio e con le sue donne.

Donne che avevano bisogno di essere aiutate, curate e assistite ed ecco Trotula con le sue erbe e i suoi rimedi naturali!

Una donna medico, una donna per le donne, una donna di mare.

Un libro che si legge tutto d’un fiato, corredato dalle splendide tavole a colori di Andrea Cecchini raffiguranti la Salerno di Trotula.

Complesso di S. Pietro a Corte

largo San Pietro a Corte, 84121 Salerno

https://cultura.comune.salerno.it/it/itinerario/Complesso-di-S-Pietro-a-Corte