Salerno, a Cantina Verace tra teatro e poesia

Doppio reading con Alfonso Tramontano Guerritore e Davide Speranza

Proseguono gli appuntamenti di Cantina&Cultura, il format voluto da Cantina Verace, sita a Salerno in via Antonio Maria De Luca 4, per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini – con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette – e quello genuino e verace della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Mercoledì 22 marzo, sempre alle 19:00, doppio reading tra teatro e poesia a cura di AlfonsoTramontano Guerritore e di Davide Speranza.

Il primo sarà protagonista di “Comandamento# – Partitura per parole e percussioni”: da una storia mai accaduta nel buio delle notti d’estate, il racconto di un canto di amore dolceamaro.

Il secondo, invece, regalerà agli ospiti della Cantina un suo inedito in dialogo con una lettura di Moby Dick.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando allo 089 96 51 61

Chi è Alfonso Tramontano Guerritore

Nasce a Nocera Inferiore il 29 dicembre del 1978, vive a Pagani in provincia di Salerno. Autore di versi, racconti e sceneggiature, giornalista professionista scrive di cronaca nera e giudiziaria dal 2004. Dal 2012 lavora come autore e attore con la compagnia indipendente Teatro Grimaldello. Autore e conduttore radiofonico, ha ideato e condotto il programma di audioracconti pop Caravelle per l’Università di Salerno nel 2015 e la trasmissione radiofonica di cinema e letteratura Le parole sono importanti per Radio Vostock nel 2017–2018. Ha scritto racconti e poesie pubblicati su quotidiani, riviste e testate web. Nel 2019 ha vinto il premio nazionale di poesia Beppe Salvia, con la pubblicazione della raccolta di versi Gli stati dell’acqua. Nel 2019 ha curato i dialoghi per il cortometraggio Stranded, per la regia di Gino Vitolo e ha scritto la sceneggiatura per il cortometraggio Tonino sulla vita della vittima innocente di camorra Antonio Esposito Ferraioli.

Ultimo appuntamento di marzo per il format Cantina&Cultura mercoledì 29, alle 19:00, con la presentazione del libro di Carmine Pinto, Il brigante e il generale in dialogo con lo scrittore e psichiatra Corrado De Rosa.