Salerno, 10^ edizione di “Porto di Parole”

Domani in città 2000 studenti: tutti sulla luna a bordo della “Treno Nave” di Chien Barbu Mal Rasè ed in piazza con le Isole Narrative

L’appuntamento

Piccoli e grandi avventurieri domani pomeriggio, martedì 30 maggio 2023, saliranno a bordo di una treno nave, un prodigio della cantieristica giostro-trenistico-navale, per partire alla conquista della luna; conosceranno i segreti magici di semplici fagioli grazie all’amico Jack e visiteranno un piccolo universo popolato da puppets alieni e navicelle spaziali. Mentre gli amanti delle indagini si cimenteranno con una serie d’indizi per andare alla scoperta di un letterato al disopra di ogni sospetto.

Quattro giorni di laboratori: lettura-giochi didattici-spettacoli

Tutto questo ed altro ancora accadrà a Salerno per la seconda giornata della decima edizione di Porto di Parole – la bottega delle narrazioni differenti nel quartiere Santa Margherita in via Guido Vestuti. Una full immersion che porta in piazza i libri con tre isole narrative, laboratori, giochi didattici e spettacoli.

Inoltre, domani mattina i bambini della scuola primaria incontrano Elisa Lombardi che presenta Mia e il quaderno fantastico e Andrea Ballabio con il suo SERVICEMAN – Tu per Tutti; a seguire ci sono i Chien Barbu Mal Rasè per il loro Capitan Riciclo e la città di Domani Domani e poi I Nuovi Scalzi con Arlecchino mal d’amore.

Il pomeriggio il villaggio prende vita dalle ore 18:00 con quattro performance: Imbuteatro del Teatro Pan; i mimi del Teatro La Ribalta, la Treno Nave di Chien Barbu Mal Rasè e il Cantastorie di Michele Neri. Attivi anche i laboratori: Le favole di Olga a cura di I Nuovi Scalzi, per i bambini dai 0 ai 36 mesi; Odile ha il suo laboratorio di disegno con La storia di Mare e Sabbia e poi spazio al Ludoteatro, per i bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Teatro La Ribalta.

Alle ore 19:00 in Auditorium c’è la lettura animata di Io, la Campania a cura di Paolo Romano; a seguire Jack e il fagiolo magico a cura della Compagnia La Luna nel Letto e alle ore 20:00 Area 52 con la Compagnia La Settimana Dopo.

Protagonisti assoluti degli incontri, in programma la mattina, a partire dalle ore 9:30, con le storie a colazione, sono i circa 2.000 studenti delle scuole coinvolte, dai piccolissimi dell’infanzia ai grandi delle superiori, gli unici abitanti delle tre isole artistiche costruite ad hoc per l’occasione. I percorsi prevedono incontri con autori, illustratori, spettacoli di narrazioni, sale laboratorio, aree narrative e momenti spettacolo su un truck theatre, il palcoscenico viaggiante de I Nuovi Scalzi.

Attesa per l’attore Simone Montedoro

Grande attesa per l’arrivo a Salerno dell’attore Simone Montedoro, il regalastorie 2023 di Porto di Parole. Per il pubblico del piccolo schermo è il capitano Giulio Tommasi, uno dei carabinieri più amati dai fan di Don Matteo. La sua carriera si muove su più piste, in curriculum non manca il cinema da: L’odore della notte del 1998 a Ritorno al presente del 2022); il teatro da: No Exit e A chi toccherà stasera, regia di Massimiliano D’Epiro, 1998-1999 a L’Uomo ideale di Toni Fornari 2023; e i programmi tv da: Ballando con le stelle a Viva Rai2!.

Il format

Il format è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi in collaborazione con Fuori Gioco, con il sostegno della Regione Campania e il Comune di Salerno e inserito nel programma Il Maggio dei Libri 2023. La merenda per i ragazzi è offerta dalla Centrale del Latte.

Informazioni utili

L’ingresso è libero su prenotazione consultando il sito: www.portodiparole.com – Info line 320 024 43 02 – 339 526 93 13