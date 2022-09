Padula, premio Joe Petrosino: tra i vincitori c’è Ranucci conduttore di Report

Premiate anche altre personalità impegnate a diffondere la cultura della legalità e della giustizia

A Padula, nella Certosa di San Lorenzo sono stati assegnati i premi intitolati a Joe Petrosino, il poliziotto vittima di mafia ucciso il 12 marzo 1909 a Piazza Marina a Palermo. Tra i premiati Roberto Tartaglia (già Vice Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria), Giuseppe Carini (Testimone di Giustizia), Sigfrido Ranucci (Giornalista RAI), Ivan D’Anna (Vice Ispettore P.S. e già componente della Sezione Catturandi di Palermo) e Antonino Ruggirello (Agente scelto della Polizia di Stato in quiescenza, che il 2 aprile 1985 riportò gravissime ferite e lesioni nell’attentato mafioso tristemente noto come ‘strage di Pizzolungo’, perpetrato contro il giudice Carlo Palermo dalla criminalità organizzata). Attestato di Merito conferito a Roberta Ruscica, giornalista d’inchiesta e scrittrice, che si è distinta per diverse esclusive a personaggi scomodi, tra cui molti pentiti.