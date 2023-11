Napoli, notte del liceo classico: l’Umberto ospita la Tito Livio

Gli studenti si esibiranno con la loro orchestra composta da 45 orchestrali e 45 coristi presentando il loro personale repertorio

Doppio appuntamento nel 2023 per la Notte Nazionale del Liceo Classico: dopo quello della scorsa primavera, si replica venerdì 1° dicembre in attesa della X edizione nel 2024.

Nell’ambito della manifestazione il liceo classico Umberto I di Napoli si esibirà venerdì 1° dicembre a partire dalle 17 in piazza Amendola (la piazza prospiciente l’ingresso della scuola) in una nuova edizione del concerto Umberto Music Art che ha riscosso grande successo lo scorso 8 giugno.

Ospiti di eccezione sono gli studenti della Scuola media Statale Tito Livio – Fiorelli che si esibiranno con la loro orchestra composta da 45 orchestrali e 45 coristi presentando il loro personale repertorio.

Il concerto-spettacolo Umberto Music Art ha lo scopo di valorizzare un’altra espressione importante dell’arte, della vita e delle passioni del mondo scolastico, ovvero la musica. L’intento della manifestazione è dimostrare che la scuola non finisce solo tra i banchi, ma prosegue oltre, per sperimentare compiti di realtà nell’esercizio delle competenze organizzative e propositive degli studenti. La storia della musica seguirà la linea del tempo, non in successione cronologica, proponendo diversi generi e tipologie di brani eseguiti su basi musicali o mediante strumenti propri.

Le performance canore prevedono, inoltre, l’esecuzione di brani di musica classica, jazz, pop, sound, swing, rock ed altro, sia del passato sia attuali; alcune danze o coreografie ginniche accompagneranno l’esecuzione di alcuni pezzi musicali.

Il programma prevede musica italiana e internazionale, nota al mondo non solo dei giovani, su proposta degli studenti del Liceo, dalla prima alla quinta classe e, ovviamente, in un contesto di cooperazione e inclusione formative.

A partire dalle 16, in Aula Magna, si svolgerà The best of Notte nazionale del liceo classico.

La manifestazione ha il patrocinio della I Municipalità.