Giornalisti, nasce l’associazione “Carmine Alboretti”

L’iniziativa, costituita nell’area vesuviana, è intitolata al cronista e scrittore scomparso a maggio. È un libero consesso di quanti operano nel mondo dell’informazione. Tra gli obiettivi, la crescita culturale del territorio, la formazione, la memoria storica, la cultura della legalità

Era un sogno di Carmine Alboretti, scomparso prematuramente a maggio, e oggi nasce l’Associazione giornalisti vesuviani che porta il suo nome. A due mesi dalla rinascita al cielo dell’avvocato, giornalista e scrittore di Boscotrecase, gli amici e colleghi, figli del Vesuviano, si riuniscono costituendosi in un gruppo unito e coeso che vorrà operare sul territorio tanto amato e raccontato da Carmine. Gli associati raccolgono il testimone di quei valori di onestà intellettuale e attaccamento al territorio che hanno caratterizzato la luminosa carriera di Carmine Alboretti. Un testimone importante che diventa sfida per continuare a fare bene in un territorio sempre più difficile da seguire e raccontare.

L’Associazione nasce come libero consesso di tutti coloro che operano nel mondo dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione nasce anche con il proposito di sostenere la crescita culturale del territorio in cui opera, valorizzarne i talenti, stimolando e promuovendo la formazione dei giornalisti, la memoria storica nell’area vesuviana, la cultura della legalità.

Il consiglio direttivo della neonata Associazione è composto da sette giornalisti vesuviani doc. Antonio d’Errico, eletto presidente, Francesco Gravetti, vicepresidente, Gianluca De Martino, segretario, Raffaele Patojo Perrotta, tesoriere, Gennaro Carotenuto, Carmen Cretoso e Pasquale Malvone, consiglieri.

L’associazione è composta da ventuno soci fondatori e annovera tra essi l’autorevole presenza di Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania e di Lino Zaccaria, direttore editoriale di Napoli quotidiano.

“Uno dei sogni di Carmine che si realizza – ha commentato il neopresidente Antonio d’Errico -. Davanti il suo letto, quel maledetto giorno, gli avevamo promesso che subito ci saremmo impegnati per realizzarlo. Non a caso l’Associazione vede la luce oggi, 16 luglio, giorno in cui si celebra la Madonna del Carmelo e in cui festeggiamo il suo onomastico. Un grazie di cuore – continua Antonio d’Errico – indirizzo a Maria, la moglie di Carmine, che da subito, con grande entusiasmo, ha condiviso questo progetto, e alla quale abbiamo affidato la presidenza onoraria; un grazie di cuore rivolgo anche ai colleghi-amici che con me, quali soci fondatori, hanno fortemente contribuito alla nascita dell’Associazione che da oggi inizia il suo percorso lungo il solco che ci ha tracciato Carmine”.