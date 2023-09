“Sele d’Oro Talks” apre stasera a Oliveto Citra

Sei gli appuntamenti della sezione del Premio dedicata ai dibattiti sull’attualità, dal 4 al 9 settembre. Tra questi, un omaggio all’estro di Domenico Rea.

Sele d’Oro Talks parte questa sera con gli incontri che affronteranno temi di grande attualità e rilevanza per il futuro del Sud e del Paese. Più precisamente: intelligenza artificiale, energia ed energie, agricoltura, ambiente, cambiamento climatico, economia, ma anche cultura come strumento di trasformazione.

La cultura può essere uno strumento di trasformazione sociale ed economica del Mezzogiorno? Questa è la domanda che aprirà la sezione Sele d’Oro Talks. Sarà un ciclo di incontri che si terrà a Oliveto Citra da oggi, lunedì 4, al 9 settembre 2023. L’iniziativa, organizzata dal Premio Sele d’Oro in collaborazione con il Corriere della Sera, vuole offrire una visione del Sud e dal Sud. Cercando di mettere in luce le sfide e le opportunità che il territorio deve affrontare in un mondo sempre più interconnesso e digitale. A ogni incontro parteciperanno esperti e protagonisti del mondo accademico, imprenditoriale, culturale e istituzionale. Questi condivideranno le loro esperienze e le loro visioni con i giornalisti del Corriere della Sera.

Gli appuntamenti del Sele d’Oro Talks

Il primo appuntamento è previsto per oggi alle 18.30 nell’Auditorium provinciale di Oliveto Citra – Largo della memoria. L’incontro vedrà la partecipazione di Vincenzo Boccia, presidente dell’Università Luiss Guido Carli, e Paolo Verri, esperto in sviluppo urbano e grandi eventi. I due ospiti dialogheranno con Nicola Saldutti, caporedattore economia del Corriere della Sera, sul tema “La cultura che cambia. Saperi, storie e patrimoni come strumenti di trasformazione sociale ed economica del Mezzogiorno“. Si parlerà di come la cultura possa essere una leva per lo sviluppo del territorio, valorizzando le sue risorse e le sue potenzialità.

Un’interessante serie di incontri sul tema dell’intelligenza artificiale e dei suoi impatti sul mondo del lavoro, della formazione e della democrazia si terrà a partire da martedì 5 settembre 2023 presso l’Auditorium provinciale. Tra i relatori ci saranno esperti di vari settori, tra cui Marco Bentivogli, Raffale Crispino, Massimo Egidi, Francesco Gallucci e Massimo Giordani. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Gaetano Amatruda.

La settimana proseguirà con altri appuntamenti dedicati all’energia, all’ambiente e alla letteratura. Mercoledì 6 settembre 2023 si discuterà di come le fonti rinnovabili e le aree interne possano contribuire allo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno.

Giovedì 7 settembre 2023 si affronterà il tema dei cambiamenti climatici e delle sfide per il futuro del pianeta.

Tra gli appuntamenti della sezione Sele d’Oro Talks, spicca anche un omaggio all’estro di Domenico Rea. Lo scrittore irpino autore di capolavori come Ninfa plebea. Infatti, venerdì 8 settembre 2023 ci sarà un incontro dal tema “L’estro furioso: Domenico Rea da Napoli a Nofi”. Un tributo alla memoria e alla creatività di uno dei maggiori narratori italiani del Novecento. All’incontro interverranno Vincenzo Caputo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e i docenti dell’Università degli Studi di Salerno Rosa Giulio, Alberto Granese e Vincenzo Salerno. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista de Il Mattino Davide Speranza. Inoltre, sarà presente Lucia Rea, figlia dello scrittore.

Nella serata di sabato 9 settembre 2023 si terrà l’ultimo appuntamento del Sele d’Oro Talks, dedicato al libro La grande illusione. Studio sulla potenza militare in rapporto alla prosperità delle nazioni (Ed. Rubbettino, 2023). L’evento, dopo i saluti istituzionali di Mino Pignata, Sindaco di Oliveto Citra vedrà la partecipazione di illustri ospiti. Tra cui Claudio De Vincenti, ex Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. Il dibattito sarà moderato dal Direttore de Il Denaro, Alfonso Ruffo, e introdotto dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lucio D’Alessandro. I curatori del libro, Emma Giammattei e Amedeo Lepore, illustreranno i risultati della loro ricerca sulla relazione tra forza militare e benessere economico delle nazioni.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu

(Nell’immagine di copertina Mino Pignata, Sindaco di Oliveto Citra)