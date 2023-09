Angelo Vassallo: Pollica ricorda il Sindaco pescatore

Domani tante iniziative in occasione del 13esimo anniversario della tragica scomparsa

Angelo Vassallo domani verrà ricordato in occasione del 13esimo anniversario della sua tragica scomparsa. In particolare, dai Sindaci d’Italia, dalle Istituzioni, dalle Associazioni e dai Giovani dei Forum. Ma soprattutto sarà il suo paese ad onorarlo con una giornata ricca di eventi. L’intera comunità parteciperà alle iniziative per ricordare il Sindaco Pescatore.

La giornata inizia alle 18.30 con la celebrazione eucaristica nella chiesa Maria SS dell’Annunziata. Successivamente, le attività si spostano nell’Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli. Qui, i presenti lanciano in acqua una corona di fiori sulle note de il Silenzio.

Inoltre, si tiene un dibattito sul tema Politiche locali del Cibo per la bellezza e lo sviluppo dei territori. Poi, si assiste allo spettacolo Pollica Illuminista. Vico, Filangieri e il Sindaco Pescatore – ideato da Ettore De Lorenzo. Infine, si ammira la proiezione architetturale della mostra No Food Tomorrow – EuCarestia, sulla torre normanna di Acciaroli. La mostra è realizzata dal collettivo {[(etica)estetica]anestetica} con Isapamois al Paideia Campus di Pollica.

Ricordare figure come Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica, significa impegnarsi a sostenere le idee e i valori che hanno guidato la loro azione umana e politica. Per questo motivo, il Comune di Pollica, insieme ad Anci, Legambiente, Slow Food, Libera, Federparchi, organizza il premio dedicato ai Sindaci virtuosi che hanno raccolto l’eredità del Sindaco di Pollica. Il premio vuole essere fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono dedicare la loro energia alla comunità.

La Fondazione Angelo Vassallo organizza il Premio Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Il motivo è per celebrare il valore dei sindaci che tutelano e valorizzano i territori. In particolare, soprattutto quelli più piccoli e fragili, ma anche ricchi di storia, cultura e bellezza.

Il premio si chiama così in onore del sindaco di Pollica, che la camorra ha ucciso nel 2010. Egli si era distinto per la sua azione di governo orientata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del suo territorio. Il suo esempio di amministrazione virtuosa ha ispirato molti altri sindaci in Italia. Una giuria di esperti li seleziona ogni anno e li sottopone al voto popolare online.

I candidati al premio provengono da diverse regioni italiane. Partecipano perché hanno realizzato progetti innovativi e di qualità nei campi della produzione locale, delle energie rinnovabili, del turismo responsabile e della gestione del paesaggio. Domani, 5 settembre 2023, durante la manifestazione nel comune di Pollica si annuncerà il vincitore.

Il Sindaco vincitore riceverà una targa e una riproduzione del Marlin di Pollica, il pesce simbolo della fondazione. Il Marlin rimarrà esposto nel comune per un anno. Inoltre, la fondazione organizzerà un evento emblematico nel comune vincitore, in collaborazione con le istituzioni locali.

L’attuale Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, riguardo al premio dedicato ad Angelo Vassallo, ha detto:

“Angelo è stato un innovatore e un amante dell’ambiente e noi vogliamo seguire il suo solco, promuovendo un nuovo modello di organizzazione sociale che parta da nuove politiche locali del cibo, basate sulla rigenerazione, sulla tutela delle risorse naturali e sulla qualità delle produzioni agroalimentari.

Questi sono elementi fondamentali per la cura dell’ambiente, per l’adozione di stili di vita sani e sostenibili e per la realizzazione di un algoritmo della longevità. Inoltre, vogliamo sostenere nuove forme di azione collettiva e di economie collaborative, sfruttando le opportunità delle nuove tecnologie digitali, che sono i pilastri della transizione ecologica e che rappresentano una chance per lo sviluppo sostenibile.

Il 5 settembre ricorderemo Angelo Vassallo, ma non ci limiteremo agli atti celebrativi: continueremo a mettere in pratica le sue idee, le nostre idee, che abbiamo trasformato in realtà. Il Sindaco di tutti ha lasciato alla Politica, senza distinzione di parte, l’esempio pratico di quali devono essere principi imprescindibili per il benessere dei Cittadini, è ora di non tradire più il suo sacrificio!“

Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine per Angelo Vassallo. “Come ogni anno partecipiamo con grande emozione al ricordo di Angelo Vassallo, a cui la nostra associazione era legata da un grande rapporto di amicizia e stima. È l’ennesima occasione per ribadire la richiesta di verità e giustizia sul suo omicidio e per promuovere con il Premio a lui intitolato la moltiplicazione di azioni amministrative sul territorio nazionale che hanno seguito il suo modello, che praticava a Pollica quella transizione ecologica di cui ancora non si parlava nel nostro Paese“.