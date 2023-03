Archeocammino: la RAI a Nocera superiore

Al Battistero paleocristiano la troupe di Mezzogiorno Italia, il programma sul Sud che produce, innova, custodisce e stupisce

La sosta della troupe di RAI 3 è avvenuta in mattinata in uno dei luoghi della storia scelti dall’emittente pubblica per intraprendere l’archeocammino lungo la Strada Regia delle Calabrie, l’antico tracciato della più antica via Popilia di epoca romana che, da Napoli giunge a Reggio Calabria e che rappresenta una testimonianza storica delle infrastrutture e dei rapporti nelle comunità del Meridione d’Italia.

Per l’occasione il Sindaco Giovanni Maria Cuofano ha dichiarato:

“Con Archeoclub Italia abbiamo sottoscritto un Protocollo d’intesa aderendo al progetto sul recupero della Strada Regia delle Calabrie perché lo riteniamo una bella scommessa da vincere sul tavolo dei beni culturali, storici ed archeologici del nostro Paese e perché cammina insieme alle sfide che attendono anche noi a Nocera Superiore attraverso il dialogo con la Soprintendenza riguardo la riapertura del teatro ellenistico di Pareti ed altre iniziative sempre sul fronte della piena fruizione del patrimonio archeologico della città”.

a destra il Sindaco Giovanni Maria Cuofano durante le riprese

Riprende il viaggio sulle orme dei viaggiatori del Grand Tour alla riscoperta dell’antica Nuceria.