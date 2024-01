Supercoppa italiana, vince l’Inter: decide Lautaro Martinez

Simone Inzaghi entra nella storia: quinta Supercoppa da tecnico, nessuno come lui in Italia

La Supercoppa Italiana assegnata all’Inter. Rispettati i pronostici. All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad la spuntano i nerazzurri dopo un’autentica battaglia, che vede il Napoli chiudere in dieci (espulso Simeone) e resistere con un muro apparentemente inscalfibile fino al 91′: l’eroe è Lautaro Martinez, con la zampata decisiva nel finale. Simone Inzaghi entra nella storia: quinta Supercoppa da tecnico, nessuno come lui in Italia.