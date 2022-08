Sorteggi Champions League: i gironi di Milan, Juventus, Inter e Napoli

Bene i rossoneri, chance di qualificazione anche per bianconeri e azzurri, un girone di ferro per i nerazzurri

A Istanbul sorteggiati gli otto gironi della Champions League 2022-23: il Milan pesca Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria; la Juventus con Psg, Benfica e Maccabi Haifa; Inter con Bayern e Barça, oltre al Viktoria Plzen); per il Napoli ci sono Ajax, Liverpool e Rangers.

Girone difficile per l’ Inter, sorride il Milan, rischia la Juve, al Napoli poteva andare peggio. Così, in sintesi, l’esito dell’urna dove le nostre quattro squadre hanno conosciuto il loro destino per la prossima Champions League. Alla fine è andata decisamente male ai nerazzurri, che hanno pescato due corazzate come Bayern Monaco e Barcellona, ma anche la Juve storce la bocca visto che dovrà vedersela con Messi, Mbappé e Neymar e con un Benfica che nasconde parecchie insidie. E’ andata meglio al Napoli, perché, Liverpool a parte, Ajax e Rangers sono alla portata degli azzurri. La vera vincitrice di questo sorteggio, però, è il Milan, che ha pescato davvero bene: il Chelsea è pericoloso, ma il passaggio del turno i rossoneri lo giocheranno contro le abbordabili Salisburgo e Dinamo Zagabria.

I GIRONI