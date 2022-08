Napoli, nave da guerra greca in isolamento: morta militare ventenne

La causa del decesso potrebbe essere una gastroenterite. È in corso in prefettura una riunione con dirigenti medici, corpi militari e Comune di Napoli per monitorare l’evolversi della situazione.

Una militare greca di 20 anni è morta nella notte all’Ospedale del Mare di Napoli. Altri due suoi connazionali, un uomo di 20 anni e una donna di 21 sono in osservazione all’ospedale Cotugno per una leggera febbre e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

La nave da guerra su cui erano imbarcati, la Prometeus, battente bandiera greca è ormeggiata a Napoli alla stazione marittima in stato di quarantena, sotto osservazione dell’Ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera. La ragazza deceduta sarebbe risultata positiva al Covid, mentre sono in corso i tamponi per gli altri due militari.



L’imbarcazione proveniva da Tunisi dove i marinai sarebbero sbarcati per mangiare. La ventenne si sarebbe sentita male nella notte a causa di una gastroenterite che avrebbe riattivato la risposta immunitaria da Covid aggravatasi col passare delle ore. I tamponi effettuati agli altri occupanti della nave avrebbero, al momento, dato esito negativo. È in corso in prefettura una riunione con dirigenti medici, corpi militari e Comune di Napoli per monitorare l’evolversi della situazione.