Somma Vesuviana, donna uccisa nel parcheggio di un supermercato

La 63enne di Saviano ammazzata da persona verosimilmente armata di coltello. Lievemente ferito un 46enne. Indagano i Carabinieri

Brutale omicidio a Somma Vesuviana. Questa mattina, intorno alle 9.30, in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, una 63enne di Saviano è stata uccisa da una persona verosimilmente armata di coltello. Lievemente ferito un 46enne di Sant’Anastasia.

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell’evento.