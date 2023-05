Serie A: la Dea affonda, l’ippocampo riemerge

All’Arechi Salernitana-Atalanta 1-0. Con un gran gol di Candreva i granata firmano una seria ipoteca per la permanenza in seria A

Sabato 13 maggio 2023, all’Arechi di Salerno si è disputato l’incontro valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A tra Salernitana e Atalanta conclusosi con la vittoria dei campani, conquistata al 93’, in piena zona recupero, con il risultato di 1–0 e che permette alla squadra allenata da mister Paulo Sousa di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica.

La squadra allenata da mister Gasperini venuta a Salerno, dopo la sconfitta in casa contro la Juventus, con la necessità di conquistare i tre punti per restare in corsa per un piazzamento in Champions, è scesa in campo con un 3–4–2–1 schierando Sportiello tra i pali, Scalvini–Djimsiti–Toloi in difesa, Zappacosta–Ederson (ex granata)- de Roon–Soppy in mediana, Koopmeiners e Pasalic sulle fasce a sostegno di Duvan Zapata in attacco.

Modulo speculare per i granata, con Ochoa in porta, linea difensiva a tre composta da Daniliuc–Lovato–Pirola, linea a quattro di centrocampo con Mazzocchi–Coulibaly–Vilhena–Bradaric, sulle fasce Dia e Botheim, terminale offensivo Piatek.

Prima frazione di gioco quasi tutta di marca bergamasca ma che si ritrova difronte una Salernitana ordinata e ben messa in campo la quale riesce a contenere efficacemente le folate offensive degli avversari.

L’unico ad essere più pericoloso tra i calciatori orobici è Duvan Zapata che in ben tre occasioni sfiora il gol per sbloccare l’incontro. Il primo tempo termina a reti inviolate, complice anche il violento nubifragio, abbattutosi sull’Arechi dopo la mezz’ora di gioco, il quale ha reso il terreno molto pesante.

Nel secondo tempo i granata scendono in campo con più convinzione e pressano alto la squadra avversaria impedendole di imbastire trame di gioco pericolose, anzi, è stata proprio la Salernitana a crearne maggiormente.

Infatti, al 56’ su palla persa da Zapata, Daniliuc, in pressione, recupera la sfera servendo Dia che solo davanti al portiere si divora il gol calciando alto.

Un minuto più tardi Botheim crossa in mezzo, Sportiello respinge centralmente e Piatek di testa non centra la porta.

Entrambi i tecnici nella ripresa effettuano le necessarie sostituzioni:

per l’Atalanta – alla ripresa Hojlund al posto dell’infortunato Pasalic – al 48’ entra Okoli al posto di Soppy, fuori per un problema muscolare – dentro, al 66’, Muriel per Zapata – Demiral sostituisce al 70’ un dolorante Djimsiti;

per la Salernitana – al 66’ Kastanos in campo per Mazzocchi – Candreva al 80’ rileva Botheim – Vilhena all’89’ lascia il posto a Bohinen.

L’incontro, causa anche il pesante terreno di gioco, resta ancorato sullo 0–0.

L’Atalanta inizia a mollare, cala i ritmi di gioco e sembra quasi non credere più nella vittoria.

Diversa, invece, la reazione dei granata che con l’innesto dei nuovi entrati e con la spinta del pubblico amico acquisisce nuova linfa e certezza dei propri mezzi.

E’ l’ingresso di Candreva a dare più peso e qualità al reparto offensivo dei granata.

Infatti al 93’, in pieno recupero, proprio dai suoi piedi si sviluppa l’azione spettacolare che porta in vantaggio la Salernitana.

L’ala granata serve al volo Piatek che di prima restituisce la palla al compagno il quale con un tiro di precisione infila la palla in rete nell’angolo basso.

Tripudio sugli spalti, Salernitana–Atalanta 1–0.

Al 97’ l’arbitro fischia la fine delle ostilità per la gioia dei tifosi locali.

Con questa vittoria la squadra campana si porta a quota 38 punti in classifica ad un passo dalla permanenza in serie A mentre l’Atalanta si ferma a 58 punti e si allontana dalla zona Champions.

Queste le parole di mister Paulo Sousa al termine dell’incontro:

“Costruiamo tutti i giorni dal primo momento in cui sono arrivato. Il primo passo è la conquista della salvezza, poi la crescita sta anche nella mentalità. Nel primo tempo l’Atalanta ci ha creato molte difficoltà, nella ripresa abbiamo apportato i giusti correttivi e abbiamo fatto una grande partita. Questo risultato ci consente di cominciare a programmare con maggiore tranquillità la prossima stagione. Lavoriamo per crescere e per creare una cultura vincente. Mi è piaciuto molto vedere due squadre che volevano vincere la partita. Al di là dell’obiettivo, per l’anno prossimo aspiro ad avere una rosa ambiziosa per competere in ogni partita, contro qualsiasi avversario. Il prossimo sarà il terzo anno consecutivo che giocheremo in questa categoria e dovremo essere bravi a trovare la giusta continuità nella crescita di questa Società”.

mister Paulo Sousa

Prossimo turno

Sabato 20 maggio 2023 ore 15:00 Atalanta–Verona

Lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30 Roma-Salernitana