Serie A, il Napoli torna a vincere: gli azzurri vincono 3-1 sul campo del Verona

Garcia torna a sorridere con Politano e Kvaratskhelia

Forse è terminata la crisi di inizio stagione del Napoli: gli azzurri vincono 3-1 sul campo del Verona. Ottima la squadra di Garcia soprattutto nel primo tempo, chiuso sul 2-0 con i gol di Politano e Kvaratskhelia. Nel secondo tempo nonostante un ritorno rabbioso dei padroni di casa è arrivato il 3-0 ancora con Kvaratskhelia (assist di Politano come il 2-0).

Il Verona è riuscito solo a ridurre il passivo con Lazovic.

“Una vittoria importante, abbiamo giocato la nostra partita subendo un gol sfortunato”. Così Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria in trasferta per 3-1 contro il Verona.

“Sul 3-0 normalmente la partita finisce, mentre il gol ha rimesso in corsa il Verona. Quando vinci con tre gol di vantaggio e lasci più spazio agli avversari – ha ribadito Garcia – un allenatore non è mai contento, ma può succedere che con quel punteggio si pensi anche alle partite successive. Devo fare i complimenti alla squadra, in particolare a tutto il nostro tridente e a Meret – sottolinea – che ci ha evitato un finale di sofferenza. Raspadori? Sapevamo che per aver un gioco offensivo di qualità e di palleggio ci sarebbe servito molto. Avendo lui e Simeone, in assenza di Osimhen, ero comunque tranquillo che il nostro attacco avrebbe comunque prodotto molto. Anche Kvaratskhelia sta facendo bene, è più sciolto in campo e sta tornando a fare la differenza.Oggi è stato decisivo e sono molto contento per lui”.