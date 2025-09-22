Serie A: Il Napoli piega il Pisa 3-2 e resta in vetta a punteggio pieno, ma quanta fatica al Maradona

Con questa vittoria, gli azzurri restano in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Il Napoli continua la sua corsa in testa alla classifica, centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al Maradona, però, la squadra di Antonio Conte fatica più del previsto contro un Pisa coriaceo e ben organizzato, riuscendo a spuntarla solo nel finale con il punteggio di 3-2. Gli azzurri, a punteggio pieno, provano così a lanciare il primo tentativo di fuga stagionale.

Primo tempo: tanta fatica, poi la fiammata di Gilmour

Conte, in vista dei prossimi impegni e dopo le fatiche di Champions contro il Manchester City, opta per un leggero turnover a centrocampo: fuori Anguissa e Lobotka, dentro Elmas e Gilmour. In porta torna Meret. Di fronte, un Pisa accorto e combattivo, disposto con ordine da Alberto Gilardino e pronto a chiudere ogni varco.

Il Napoli prende il controllo del gioco ma sbatte ripetutamente contro la muraglia nerazzurra, trovando pochi spazi soprattutto al centro. Le soluzioni arrivano soprattutto dalle corsie esterne, con Politano e Spinazzola molto attivi. Proprio da un’iniziativa dell’ex romanista, al 39’, nasce il gol che sblocca la partita: cross basso dalla sinistra, inserimento centrale di Gilmour e conclusione deviata da Canestrelli che spiazza Semper. È 1-0.

Ripresa: il Pisa sorprende, ma il Napoli reagisce

Nel secondo tempo ci si aspetta un Napoli pronto a chiudere la gara, ma il copione si ribalta: al 60’, un’azione confusa in area partenopea porta a un tocco di mano di Beukema. Dopo le proteste e il consulto VAR, l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto Nzola è freddo e firma l’1-1.

La reazione azzurra è rabbiosa. I padroni di casa aumentano la pressione e al 72’ tornano avanti: Spinazzola riceve al limite e lascia partire un preciso rasoterra che beffa Semper sul primo palo. Il Napoli spinge per chiudere i conti e ci riesce dieci minuti dopo, al 82’: stavolta è Lucca a timbrare il cartellino con un gran destro potente dal lato destro dell’area che si insacca sotto la traversa.

Finale incandescente: errore di Di Lorenzo e brividi finali

Sembra finita, ma il Pisa non molla. Al 90’, un pasticcio clamoroso di Di Lorenzo regala palla a Lorran in area: l’attaccante non perdona e riapre la gara con il 3-2. Il Maradona trattiene il fiato durante i sei minuti di recupero, ma il Napoli regge l’urto finale e porta a casa un successo sofferto ma fondamentale.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, il Napoli resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. La squadra di Conte non brilla per brillantezza, ma mostra carattere e determinazione nei momenti chiave. Il Pisa, nonostante la sconfitta, esce a testa alta, dimostrando di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato.

