Sci, Giada D’Antonio vince l’oro

La quattordicenne napoletana, atleta dello sci club Vesuvio, trionfa nel gigante agli internazionali Alpe Cimbra

La Black Panther del Comitato Campano, napoletana che corre per i colori dello sci club Vesuvio, compirà 14 anni a maggio e da quando è sugli sci ha vinto praticamente tutto.

Un talento straordinario saggiamente indirizzato dai suoi allenatori in sintonia con i suoi genitori.

Ieri, a Folgaria (TN), Giada D’Antonio ha riaffermato il suo talento nel gigante dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup a Folgaria (TN), salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio.

Solo l’anno scorso ha debuttato in una gara internazionale e ha vinto l’oro nel Gigante del Pinocchio.

Trionfa in una delle gare più prestigiose al mondo per gli under 16, l’ex Trofeo Topolino dal quale hanno spiccato il volo atleti come Thoeni, Gross, Tomba e Simoncelli.

Giada è arrivata a Folgaria (TN) 10 giorni fa, partecipando alle prove cronometrate per essere ammessa ai gruppi di merito delle selezioni nazionali, qui, quindi, ha disputato le prove nazionali in cui ha vinto sia il gigante sia lo speciale, pare quasi senza fatica.

Ieri, coi colori della nazionale italiana ha stravinto la gara di gigante infliggendo ben 1 secondo e 33/100 alla seconda classificata, la slovena Radel che ha preceduto la norvegese Neumann.

Dopo la vittoria, Giada ha raccontato:

“Sono emozionatissima per questa vittoria. Avevo deciso di vincere questa gara e sono felice di aver centrato l’obiettivo. Non so dire se mi batte più il cuore quando salgo sul podio, dove mi guardano tutti o quando scendo in pista, ma sicuramente il mio impegno è concentrato tutto nella discesa dove cerco di sciare al meglio meglio che posso“.

Oggi, quando si troverà al cancelletto di partenza della prossima gara, sarà lo slalom e tutti gli occhi saranno puntati su di lei, come quando sale sul podio, ma la giovane stella vedrà solo una strada, la più breve tra i pali stretti e farà ancora una volta del suo meglio.

