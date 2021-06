Salernitana, nuovi rumors su Radrizzani: acquisto vicino, per la panchina spunta Ranieri

A 48 ore dalla scadenza per la soluzione del conflitto di interessi di Lotito, avrebbe subito un’accelerata la trattativa per la cessione del club all’imprenditore

Cessione della Salernitana: nuovi rumors danno in pole l’imprenditore Andrea Radrizzani (in foto), proprietario del Leeds Utd e fondatore del gruppo televisivo sportivo Eleven Sports. Dell’uomo d’affari lombardo si parla da settimane. Ma fonti vicine al club granata rilanciano la pista, a 48 ore dalla scadenza, per la soluzione del conflitto di interessi Lazio-Salernitana, generato dall’attuale proprietà di Lotito e Mezzaroma. Il presidente federale Gravina, negli ultimi giorni, ha ribadito la linea dura. La Salernitana rischia di non essere iscritta al prossimo campionato di serie A, categoria riconquistata dopo 22 anni. Per rompere l’impasse, la trattativa avrebbe subito un’accelerata. Radrizzani sarebbe intenzionato a rinnovare i quadri societari. E per la panchina spunta il nome di Claudio Ranieri, esperto nocchiero. Possibili sviluppi nelle prossime ore.