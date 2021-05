I granata stendono la capolista: 2-0, reti di Bogdan e Anderson. Con 3 punti a Pescara, lunedì, promozione matematica

La Salernitana a un passo dal sogno Serie A, a 22 anni dall’ultima comparsa. All’Arechi i granata battono 2-0 l’Empoli capolista, già matematicamente promosso. Le reti di Bogdan, nel primo tempo, e Andrè Anderson nel recupero del secondo. Ora resta l’ultimo atto: lunedì in casa del Pescara, appena retrocesso in C. Per essere certa della promozione, alla Salernitana basta vincere.