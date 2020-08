Salernitana fuori dai playoff, Juve Stabia in serie C

Ultima giornata di serie B: granata in dieci e piegati in casa dallo Spezia (1-2). Le vespe ko nello scontro diretto a Cosenza (3-1). Fa festa solo il già promosso Benevento, corsaro ad Ascoli (2-4)

Amarissima ultima giornata della regular season in serie B. Fuori dai playoff la Salernitana, sconfitta in casa dallo Spezia (1-2). I granata sono rimasti in 10 per l’espulsione di Maistro, subendo la rimonta degli ospiti, all’inizio sotto per il gol di Gondo. Retrocede in C la Juve Stabia, ko (3-1) nello scontro diretto a a Cosenza. Fa festa solo il Benevento, primo dopo un campionato record, corsaro pure ad Ascoli (2-4).

(Foto U.S. Salernitana 1919/Fb)