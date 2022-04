Salernitana-Fiorentina 2-1: ora la salvezza è più vicina

Allo Stadio Arechi decisiva la rete di Bonazzoli, i granata accorciano sulla Samp e il Cagliari è lontano solo tre punti

La Salernitana batte anche la Fiorentina (2-1) e, con la terza vittoria consecutiva, torna fortemente in corsa per la salvezza. Una vittoria importante per i granata che, dopo aver disputato un primo tempo con le marce altissime, subiscono il ritorno dei toscani ma, nel finale, riescono a mettere nuovamente la freccia. Decisiva anche la spinta dei 21 mila tifosi che hanno sostenuto in maniera incessante la squadra di Nicola, rinata proprio nel momento in cui sembrava ormai spacciata.

Djuric stappa la gara al 9’ di testa e i granata giocano un gran primo tempo, ma a metà ripresa i viola firmano il pari con Saponara e assaporano una rimonta dal sapore di Champions, prima che nel finale Igor regali a Bonazzoli la palla del 2-1 che porta i granata a -3 dal Cagliari e fa sognare l’intera Salerno.