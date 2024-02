La corsa granata all’Europa si complica con l’ultima in classifica

Dopo due vittorie nelle ultime tre partite, il Torino rallenta ma resta affacciato alla zona che vale l’Europa. Chance in avvio per Sanabria, attento l’esordiente Boateng che salva su Lazaro e Zapata. Infortunio muscolare per Rodriguez: dentro Masina. Nella ripresa ci provano Linetty, Dia e Pellegri. La Salernitana è ancora ultima ma interrompe la serie di quattro sconfitte di fila