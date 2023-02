Salernitana: così retrocessione più vicina

Il Verona batte i granata 1-0 e riaccende la lotta alla salvezza

La squadra di Nicola concede il primo tempo agli scaligeri ed anche i tre punti in classifica riaprendo così la corsa alla salvezza dei veronesi.

Un primo tempo a fari spenti da parte della Salernitana che, ritornata al 3-5-2 con il rientrante Sepe a difendere la porta dei salernitani, mantiene il possesso palla ma è inconcludente in fase di realizzazione.

Il Verona passa in vantaggio al 31′ grazie ad un affondo di Lazovic dalla sinistra che con un cross morbido al centro favorisce Ngonge che in velocità calcia di prima infilando l’estremo granata.

La Salernitana prova a reagire ma vuoi per mancanza di idee o perché il Verona si difende bene, senza lasciare spazio agli attaccanti avversari, il risultato resta in vantaggio dei padroni di casa.

Anzi, sono loro a sfiorare il raddoppio al termine della prima frazione di gioco con Depaoli.

Nel secondo tempo Nicola sostituisce Crnigoj con Piatek, partito dalla panchina, Candreva con Sambia, Pirola con Valencia e Troost-Ekong al posto di Gyomber.

I granata con le tre punte premono sull’acceleratore ma gli scaligeri reggono il colpo.

Al 67′ l’arbitro assegna un calcio di rigore a favore dei padroni di casa per un presunto atterramento in piena area ai danni di Doig da parte di Pirola.

La VAR smentisce l’arbitro Valeri in quanto l’intervento era sul pallone, il risultato resta invariato.

Punizione dai 30 metri al 74′ per la Salernitana parte Sambia direttamente in porta ma il portiere smanaccia fuori.

All’87′ occasionissima per la Salernitana per agguantare il vantaggio. Contropiede di Piatek, lanciato a rete, a tu per tu con l’estremo scaligero calcia all’angolo ma viene ipnotizzato dallo stesso che riesce a deviare.

La Salernitana non molla e allo scadere dell’incontro Dia stoppa la sfera e con una conclusione a giro dal limite scocca il tiro ma la palla esce di poco alla sinistra di Montipò.

Finisce 1-0 per i padroni di casa che si portano a 17 punti, a -2 dallo Spezia quart’ultimo e in attesa della sfida in casa della Roma domenica 19 febbraio alle ore 20:45.

La squadra di Nicola, di nuovo sulla graticola, resta a 21 punti in classifica a +4 dalla zona retrocessione che si avvicina paurosamente.

In attesa della sfida di domenica 19 febbraio alle ore 15:00 in casa contro la Lazio queste le parole di mister Nicola, contestato e in bilico, al termine dell’incontro: “Abbiamo fatto un primo tempo contratti. Era una partita da pareggio che deve farci innervosire, il pareggio quantomeno andava portato a casa. Le occasioni le abbiamo avute, non ci sono state determinazione e cattiveria. Altre sconfitte le ho accettate, questa no perché dovevi portare a casa un punto“.

In riferimento al gol mancato nella ripresa da Piatek: “Non vado mai sul singolo, ma il secondo tempo abbiamo giocato anche col gusto di rischiare, che fa parte di noi. In alcune partite avevamo concesso di più. Stasera bisognava portare via un punto, era quello il risultato giusto. Siamo in un momento in cui non ci gira molto bene, ma non bisogna innervosirsi e pensare che dobbiamo fare meglio quello che stiamo facendo“.

