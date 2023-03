Salernitana – Bologna: botta e risposta

Finisce 2-2 tra campani ed emiliani dopo una partita scoppiettante

Ieri, alle 18:00, all’Arechi di Salerno si è disputato il secondo anticipo del sabato della 27esima giornata di Serie A, tra Salernitana e Bologna.

La sfida è terminata in parità con il risultato di 2–2.

Partita scoppiettante con i granata passati due volte in vantaggio ma raggiunti, con un repentino botta e risposta, dalla compagine felsinea.

I campani, da quando è subentrato al timone della squadra il tecnico lusitano, stanno attraversando un buon periodo di forma.

Infatti, reduci già da tre risultati utili consecutivi, intendono proseguire su questa strada portando a casa, con soddisfazione, il punto in classifica conquistato con il pareggio ottenuto, oltretutto, con un ottimo Bologna che ha tenuto testa ad una buonissima Salernitana.

Paulo Sousa conferma il solito 3-4-2-1 in grado di portare a casa un punto da San Siro contro il Milan già campione d’Italia. Davanti a Ochoa linea difensiva con Gyomber–Daniliuc–Pirola; Mazzocchi e Bradaric esterni, Bohinen confermato titolare al centro con Coulibaly; Dia, preferito a Piatek, gioca da prima punta con Kastanos e Candreva a supporto.

Thiago Motta schiera in campo un 4-2-3-1 con Skorupski a difendere i pali; in retroguardia Cambiaso–Soumaoro–Lucumì–Posch; in mediana Schouten–Moro; Kyriakopoulos–Ferguson–Aebischer in avanti a Barrow, unica punta al posto di Arnautovic che parte ancora dalla panchina.

Partenza sprint per la formazione granata che al 7′ passa subito in vantaggio; Candreva dalla bandierina del corner imbecca la testa di Pirola che batte Skorupski.

Dopo il gol la Salernitana si abbassa troppo e permette al Bologna, dopo solo 4 minuti, di agguantare il pareggio; all’11’ Kyriakopoulos dalla sinistra crossa al centro, Ferguson trova il tempo giusto e di testa anticipa Pirola battendo Ochoa.

Il primo tempo, molto combattuto ed equilibrato, termina in parità con una Salernitana partita a razzo ma con un Bologna che ha subito reagito trovando il pareggio.

Nella seconda frazione di gioco cambia poco, le due squadre si affrontano a viso aperto e la partita giustifica il prezzo del biglietto.

Sono i granata a passare di nuovo in vantaggio al 64′ quando sugli sviluppi di un corner, dopo qualche rimpallo, Dia riceve la sfera e con un gran tiro, complice anche la deviazione di Schouten, batte Skorupski realizzando, così, il suo decimo gol stagionale e illudendo la tifoseria locale.

Il senegalese è il sesto giocatore della Serie A ad andare in doppia cifra di gol segnati in questo campionato dopo Osimhen, Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Nzola e Lookman.

Ma il Bologna non si arrende e infatti al 73′ riacciuffa di nuovo il pari; Kyriakopoulos dalla bandierina pesca il connazionale Lykogiannis, subentrato nella ripresa, che di testa indirizza sotto l’incrocio dei pali con Ochoa che rimane immobile a guardare la sfera gonfiare la rete per il definitivo pareggio.

Al 93′ il match tra Salernitana e Bologna termina con il risultato di 2–2.

Una partita con tantissime occasioni da ambo le parti con le due squadre che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa l’intera posta in palio con i rossoblù che sono stati capaci di rimontare entrambe le volte la squadra campana.

Tuttavia, per la Salernitana questo è il quarto risultato utile consecutivo e il terzo pareggio di fila.

Con questo punto la Salernitana sale in classifica a quota 27 punti, momentaneamente a +8 lunghezze dalla zona retrocessione, in attesa del risultato della sfida tra Sampdoria e Verona in programma oggi alle 12:30.

Invece, con questo pareggio il Bologna aggancia il Torino a 37 punti e si porta, momentaneamente, a -1 dalla Juventus, in zona Conference League, ospite dell’Inter al Meazza di Milano questa sera alle 20:45.

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, al termine dell’incontro, ha rilasciato, durante l’intervista ai microfoni di Dazn, le seguenti dichiarazioni:

“Sono molto soddisfatto, soprattutto dei subentrati che hanno dato un passo importante contro una buona squadra come il Bologna, che è moderna nel suo gioco. In dei momenti loro sono stati superiori, in altri noi. La qualità del Bologna ci ha messo in difficoltà, sapevo che sarebbe stata una gara impegnativa. Non hanno creato così tanto, abbiamo creato più noi e dobbiamo continuare così. Con i cambi abbiamo portato intensità e qualità e abbiamo iniziato a spingere. Quando abbiamo fatto gol hanno spinto tutti e questo è lo spirito che serve. Non è arrivata la vittoria, ma siamo sulla strada giusta“.

Infine, l’allenatore granata ha risposto su come e in che modo la squadra può migliorare:

“Come migliorarsi? Avendo più capacità di mantenere il possesso palla. Non è semplice cambiare comportamenti quando sono acquisiti da tempo. Dobbiamo essere organizzati, avere più possesso e per noi è difficile mantenerlo uscendo dalla pressione avversaria. La strada è lunga, ma la qualità della squadra è buona. Pensiamo a recuperare e alla prossima partita“.

Prossimo match, domenica 2 aprile alle ore 15:00, per la Salernitana è lo scontro diretto in casa dello Spezia, reduce dalla sconfitta di ieri contro il Sassuolo e a soli -3 punti in classifica dalla squadra campana.

Invece il Bologna, sempre domenica 2 aprile ma alle ore 12:30, ospiterà l’Udinese ad un punto in più in classifica e che ieri sera ha battuto il Milan per 3-1.