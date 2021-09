Qualificazioni Mondiali, l’Italia stecca con la Bulgaria

A Firenze 1-1 nell’esordio stagionale

Qualificazioni Mondiali, l’Italia stecca all’esordio stagionale. I campioni d’Europa sono bloccati sull’1-1 dalla Bulgaria a Firenze, nella quarta giornata del gruppo C di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri dominano per larghi tratti la sfida, andando in vantaggio al 16′ con un sinistro preciso di Chiesa dal limite. La supremazia territoriale produce diverse conclusioni ma senza gol, mentre la Bulgaria pareggia con Atanas Iliev al 39′ sfruttando una ripartenza fulminea di Despodov. Questo è il 35esimo risultato utile consecutivo: eguagliato il record della Spagna. In classifica l’Italia è prima con 10 punti, 4 in più della Svizzera che ha però due partite in meno. È domenica a Berna c’è proprio il match con gli elvetici.

(Foto Nazionale Italiana/Twitter)