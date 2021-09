Napoli, 500 ‘No Green Pass’ contestano De Luca:”Giù le mani dai bambini, non sono cavie”

Il governatore ha rifiutato di incontrare una delegazione di manifestanti

Non si ferma la mobilitazione del movimento che si oppone all’introduzione del Green Pass, il lasciapassare che favorisce discriminazioni.

Oggi circa 500 persone hanno promosso un presidio di lotta davanti alla sede dell’Auditorium della giunta regionale campana nel Centro Direzionale di Napoli dove era in corso un incontro tra il presidente Vincenzo De Luca e i dirigenti scolastici.

Una delegazione di manifestanti composta da medici, biologi, mamme, lavoratori ha chiesto di incontrare il governatore. Richiesta puntualmente respinta dal Governatore nonostante il tentativo di mediazione dei dirigenti della Digos.

La decisione, il comportamento di De Luca hanno provocato inevitabilmente una dura reazione della piazza. “De Luca nazista. Sei l’ennesimo massone, fai il camorrista” è stato il coro che si è levato dai manifestanti.

La protesta si è poi protratta per oltre due ore tra i cori dei manifestanti e gli interventi di alcune mamme no vax, applaudite all’urlo di “Giù le mani dai bambini”. “Siete i nuovi nazifascisti” e “I bambini non sono cavie”.

CiCre