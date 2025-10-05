Prima sconfitta stagionale per la Juve Stabia: Carrarese vince 3-0

La squadra di Ignazio Abate cade in casa nella 7ª giornata di Serie B, penalizzata dalle assenze di Candellone e Gabrielloni.
La Juve Stabia incassa la prima sconfitta stagionale in campionato, perdendo 3-0 in casa nella 7ª giornata di Serie B contro la Carrarese, che raggiunge le vespe a quota 10 punti in classifica.
Il match si sblocca già al 10’ grazie a un rigore concesso per un tocco di mano di Ruggero, trasformato da Schiavi. Nella ripresa la Juve Stabia cerca il pareggio con Mosti e Bellich, ma senza fortuna, mentre la Carrarese sfiora il raddoppio con un palo colpito da Finotto.
Al 77’ Luis Hasa firma il 2-0 in contropiede, chiudendo di fatto la partita, e all’86’ Zanon arrotonda sul 3-0 finale. Pesano le assenze per infortunio di Candellone e Gabrielloni, che limitano le scelte offensive delle vespe.
Dopo la pausa, la Juve Stabia affronterà in casa il derby contro l’Avellino.
