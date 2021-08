Granata sconfitti 3-1 in amichevole a Birmingham

Obi illude, ma l’Aston Villa rimonta la Salernitana. Un buon test internazionale, comunque, per la squadra di Castori a Birmingham. Il 3-1 finale non inganni. Sull’1-0 per gli uomini di Castori, un palo nega il raddoppio a Zortea. Poi l’Aston Villa va a segno con Ings, El Ghazi (rigore) e l’ex Inter Young.