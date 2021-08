Il Napoli dei titolarissimi è a corto di preparazione: Ascoli piegato a fatica

In campo dall’inizio i reduci dagli Europei: nel 2-1 a segno Insigne su rigore ed Elmas

I titolarissimi – tutti reduci dagli Europei – fanno l’esordio dall’inizio, nel precampionato del Napoli. Ma il ritardo di preparazione, dovuto alle vacanze, è evidente. E il Napoli deve sudare per piegare l’Ascoli, nell’amichevole di Castel di Sangro. Comunque, benché aggregatosi nella seconda parte del ritiro, c’è tanto Lorenzo Insigne nel 2-1 ai marchigiani. Il capitano sblocca su rigore, concesso per fallo su Osimhen, nel primo tempo. Dopo il pari bianconero di Bidaoui – frutto di una dormita collettiva della difesa – è ancora Insigne a propiziare il gol, servendo l’assist ad Elmas. Lorenzinho c’è, il ritmo di squadra non ancora.