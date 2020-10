Nations League, Italia bloccata dall’Olanda

A Bergamo è 1-1: van de Beek risponde a Pellegrini. Gli azzurri scivolano al secondo posto dietro la Polonia

A Bergamo l’Italia bloccata dall’Olanda in Nations League, e la Polonia scavalca gli azzurri in testa al gruppo A1. Nell’1-1, van de Beek risponde a Lorenzo Pellegrini. L’Italia recrimina sulla chance per Immobile nella ripresa: il laziale spreca a tu per tu col portiere olandese. Intanto, i polacchi rifilano un 3-0 alla Bosnia, acciuffando il primo posto: l’unico utile a passare in semifinale. A questo punto, è decisiva Italia-Polonia, a novembre, a Reggio Emilia.

(Foto Nazionale Italiana/Twitter)

ITALIA-OLANDA 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti (10’st Locatelli), Jorginho, Barella; Chiesa (10’st Kean), Immobile, Pellegrini (27’st Florenzi). In panchina: Sirigu, Cragno, Mancini, Caputo, Berardi, Sensi, Biraghi, Acerbi, El Shaarawy. Allenatore: Mancini

Olanda (4-3-3): Cillesen; Hateboer, de Vrij, van Dijk, Aké; van de Beek, F. de Jong, Blind (32’st Veltman); Wijnaldum, L. de Jong, Depay (47’st Babel). In panchina: Krul, Bizot, Berghuis, Promes, Wijndal, Koopmeiners, Malen, Strootman, Stengs, Dumfries. Allenatore: de Boer

Arbitro: Taylor (Gbr)

Reti: 16’pt Pellegrini, 26′ t van de Beek

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Verratti, D’Ambrosio, Kean. Angoli: 4-9. Recupero: 3′; 3′