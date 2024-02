Napoli, silurato Mazzarri. De Laurentiis annuncia l’arrivo del calabrese Calzona

Il cambio in panchina alla vigilia del match con il Barcellona

La società calcio Napoli ha silurato l’allenatore Walter Mazzarri. Al suo posto il calabrese Francesco Calzona, già nello staff di Sarri e Spalletti e poi commissario tecnico della Slovacchia.

L’annuncio è stato dato via social del presidente Aurelio De Laurentiis: “Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti“

Oltre a Calzona, dovrebbe tornare a Napoli anche Marek Hamsik, storico capitano degli azzurri che farebbe parte dello staff tecnico.

Oggi l’arrivo sulla panchina dei campioni d’Italia in carica, dove l’allenatore calabrese dovrà confrontarsi con una situazione difficile, dovendo gestire un Napoli in nona posizione e a 9 punti dalla zona Champions.