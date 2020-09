Napoli, Koulibaly non sarà ceduto

L’annuncio del ds Giuntoli prima di Napoli-Genoa: “Ha altri 3 anni di contratto, credo proprio rimarrà”

Ormai è certo: Koulibaly resterà al Napoli. Un destino non scontato, dopo un’estate di voci e trattative, per il top player difensivo. “Koulibaly? Credo rimanga – dichiara il ds azzurro Cristiano Giuntoli nel pre partita di Napoli-Genoa su Sky -, Noi siamo molto contenti e credo anche lui. Ha tre anni di contratto e credo proprio che rimanga”. E prima dello stop al calciomercato, fissato alle 2 del 5 ottobre, il Napoli potrebbe aggiungere qualche tassello. “La squadra è stata completata già in gennaio, prendendo Lobotka e Demme, che sono due vertici e – afferma Giuntoli-, poi, con Petagna, con Osimhen, adesso, e con Rrahmani. Diciamo che l’organico è molto completo, siamo tranquilli e sereni, cerchiamo di razionalizzare la rosa, mandando a giocare calciatori che hanno meno spazio”.

(Foto Kalidou Koulibaly/Fb)