Napoli, Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid

Doppia tegola sul Napoli: Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam positivi al Covid 19. Come comunica il club via tweet, entrambi i calciatori sono asintomatici, e osserveranno il periodo di isolamento presso i propri domicili. Il primo contagio emerso è stato quello dell’algerino. Il tampone naso-faringeo molecolare, effettuato privatamente ieri pomeriggio, ha dato esito positivo. In mattinata la notizia di Koulibaly, dopo la serie di test a cui il gruppo azzurro è stato sottoposto.

(Foto Kalidou Koulibaly/Facebook)