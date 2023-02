Napoli implacabile: 2-0 all’Empoli e torna a +18

Ottava vittoria di fila con autogol di Ismajli e solita rete di Osimhen.

Gli azzurri di Spalletti non si fermano e ad Empoli vincono 2-0 raccogliendo l’ottava vittoria di fila in Serie A, la quinta in trasferta consecutiva senza subire gol. Autogol di Ismajli e poi Osimhen: il Napoli ha chiuso la partita già nel primo tempo. Ripresa in 10 dal 77’ per l’espulsione di Mario Rui

“La squadra ha fatto una grande partita nel secondo tempo dopo l’espulsione – ha commentato Luciano Spalletti a fine partita – partita di quelle toste per portare a casa un risultato che può diventare fondamentale”.

Il Napoli continua a giocare con grande intensità a prescindere dall’avversario: “Avere giocatori come Elmas che entrano con intensità, corsa, disponibilità e voglia è più facile. Come è entrato oggi ci ha permesso di non soffrire l’inferiorità numerica. Il rischio di Empoli era di essere sotto il loro livello di lotta, una squadra che dà tutto fino all’ultimo. Abbiamo dato la stessa qualità di sempre, ma unendoci grande intensità e sacrificio, costringendo l’Empoli ad arrendersi. Contro il Napoli tutti danno la vita, sono iper stimolati per fermarci, ma il fatto che non ci riescano è perché la squadra ha capito benissimo cosa deve fare” – ha concluso Spalletti