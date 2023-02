Napoli diventa città-cantiere: ecco tutte le strade chiuse dal 27 febbraio

L’elenco degli interventi e le conseguenze sul traffico

La Conferenza Permanente dei Servizi ha autorizzato una serie di lavori che, a partire da lunedì 27 febbraio, interesseranno alcune zone di Napoli. Lavori che causeranno interruzioni della viabilità sulle arterie stradali della città. Di seguito le date e le zone interessate.

Sostituzione condotta idrica in via Coroglio e via Bagnoli. I lavori dureranno dal 27 febbraio al 31 marzo in via Coroglio e via Bagnoli e, su entrambi i tratti, il 6 maggio è previsto il completamento dei ripristini della sede stradale. Dal 27 febbraio 2023 al 14 aprile 2023 in via Coroglio sarà istituito un dispositivo di traffico per senso unico alternato; dal 27 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 in via Bagnoli i lavori verranno eseguiti con il passaggio delle auto consentito.

Lavori di manutenzione straordinaria in Via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e intersezione con via Galileo Ferraris) e tratti di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina. Dal 27 marzo 2023 al 4 aprile 2023 per completare gli interventi sarà necessario istituire un senso unico in via Gianturco in direzione da Reggia di Portici a via Ferraris, deviando il traffico verso Reggia di Portici su via Brin.

Manutenzione straordinaria su tratti di via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Cesareo Console. Dal 27 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 saranno sospese le fermate bus dove necessario, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su di una corsia di almeno 3,50 metri di larghezza ciascuna per senso di marcia, sospendendo gli stalli di sosta ove presenti.





Ripavimentazione stradale in via Cristoforo Colombo. Dal 6 marzo 2023 al 14/04/2023 i lavori saranno eseguiti a traffico aperto in orario diurno, sospendendo la sosta dei veicoli in modo da garantire il passaggio degli stessi su di una corsia di almeno 3.50 metri. Queste le varie fasi dell’intervento: dal 6 al 15 marzo 2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana; dal 16 al 24 marzo 2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da Portosalvo a San Nicola alla Dogana; dal 27 marzo 2023 al 5 aprile 2023 lungo la semicarreggiata lato tram nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio; dal 06 al 14/04/2023 lungo la semicarreggiata lato marciapiede nel tratto da San Nicola alla Dogana a piazza Municipio.

Per quanto riguarda le manifestazioni, il 27 febbraio 2023, dalle 7 alle 19, nel tratto pedonale di via Francesco Caracciolo (da Piazza della Repubblica fino alla confluenza con viale Dohrn) verrà sospesa la pista ciclabile per le riprese cinematografiche della serie tv “L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta”.