iniziativa promossa dalla ‘Rete per la pace’

Un corteo di migliaia di persone per la pace è sfilato per le strade del quartiere napoletano di Scampia. Un corteo per urlare il loro “No” al conflitto bellico, che, da un anno interessa la zona dell’Ucraina. Il tema della manifestazione è “Pace e disarmo: Italia ripensaci!” L’iniziativa è stata promossa da “Rete per la pace – Scampia”.