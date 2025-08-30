Napoli-Cagliari 1-0, Anguissa decide al 95’: vittoria in extremis per gli azzurri

La squadra di Conte fatica ma trova la vittoria: in attesa di Højlund

Il Napoli strappa una vittoria al fotofinish contro il Cagliari grazie a un gol di Zambo Anguissa arrivato al 95’, quando il pareggio sembrava ormai inevitabile. Gli azzurri soffrono l’assenza di un centravanti di ruolo e aspettano con impazienza l’arrivo di Rasmus Højlund, individuato come il rinforzo offensivo per sostituire l’infortunato Lukaku.

La squadra di Fabio Pisacane disputa una gara ordinata e attenta dal punto di vista difensivo, mostrando grande compattezza e determinazione. Il Cagliari avrebbe meritato almeno un punto, ma il calcio – si sa – premia chi segna.

Il gol decisivo nasce da un’azione sulla sinistra nei secondi conclusivi del recupero: Buongiorno mette al centro un pallone preciso, Anguissa si inserisce con tempismo perfetto e, con un tocco di piatto destro, supera il portiere ospite, facendo esplodere lo stadio Maradona.

A fine partita, il centrocampista camerunense commenta così ai microfoni di Dazn: “Abbiamo vinto una partita difficile, contro un Cagliari che ha difeso benissimo. Ma ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo felici di questi tre punti ottenuti nel finale.”

Tra i protagonisti anche Matteo Politano, che ha dato vivacità alla manovra offensiva: “Sapevamo che dovevamo sbloccarla, ci abbiamo provato fino all’ultimo e alla fine è arrivato il premio per i nostri sforzi”, ha dichiarato l’esterno.

Nonostante il successo, resta evidente la difficoltà del Napoli a concretizzare sotto porta in assenza di un centravanti. Il mercato potrebbe portare presto la svolta con Højlund, ma nel frattempo Conte incassa tre punti preziosi che danno morale e mantengono il passo in classifica.

