Maradona operato alla testa, intervento riuscito

Operazione per rimuovere un ematoma subdurale. Folla di fans fuori alla clinica argentina Olivos

Operazione riuscita per Dieguito. Diego Armando Maradona è stato operato alla Clinica Olivos per rimuovere l’ematoma subdurale – un accumulo di sangue tra cervello e cranio – nel lato sinistro della testa, riscontrato negli accertamenti ai quali si è sottoposto l’allenatore del Gimnasia l’intervento è durato circa 80 minuti e si è svolto senza complicazioni. Secondo Leopoldo Luque, medico personale del Pibe de oro, “è andata bene, l’edema è stato rimosso, Maradona si è svegliato bene, con tutti i parametri corretti”. Adesso c’e’ da aspettare come si evolverà il recupero. Il paziente, almeno inizialmente resterà ricoverato in terapia intensiva. L’edema era stato evidenziato da esami strumentali svolti martedì pomeriggio. Maradona era stato ricoverato quando in Italia era la notte fra lunedì e martedì, suscitando apprensione nella moltitudine di fans di tutto il mondo, a partire da quelli napoletani. Dopo il sospiro di sollievo per l’esito positivo dell’operazione, il Clarin, principale quotidiano argentino, svela un retroscena sulle ore che lo hanno preceduto. La famiglia dell’ex fuoriclasse “aveva messo in dubbio la decisione di operare presa dal medico, e ha anche chiesto di ritardare l’intervento, ma poi lo stesso Maradona ha deciso di farsi operare”. E decine di persone hanno dimostrato il loro affetto a Dieguito, attendendo di conoscere l’esito dell’operazione, durata circa un’ora e mezzo, davanti alla clinica, fino all’arrivo di Leopoldo Luque. Maradona ha un piccolo scarico che verrà rimosso mercoledì in giornata.