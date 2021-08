La Salernitana prende volto, piegato il Palermo

Test a San Gregorio Magno, i granata si impongono 2-1: a segno Kristoffersen e Coulibaly

A 20 giorni dal via della Serie A, la Salernitana inizia a prendere volto. I granata si impongono nel test con il Palermo, ambiziosa compagine di Serie C, in ritiro nel centro della Valle del Tanagro. Lo score finale è 2-1. Nel primo tempo segna il norvegese Kristoffersen. Nel secondo raddoppia il senegalese Coulibaly (in foto), da poco tornato col gruppo di Castori, di nuovo in prestito dall’Udinese. I siciliani accorciano, infine, con Silipo su rigore.

SALERNITANA-PALERMO 2-1 (1-0)

Salernitana (3-5-2): Belec, Jaorszynski (68′ Sy), Bogdan (46′ Aya), Gyomber (46′ Strandberg); Ruggeri, Capezzi (46′ Obi), Schiavone (46′ Di Tacchio), Coulibaly, Zortea (68′ Galeotafiore); Kristoffersen (46′ Djuric), D’Andrea. All. Castori.

Palermo (3-4-2-1): Massolo, Maring, Peretti, Marconi; Doda Luperini, Odjer, Giron; Floriano, Fella; Kanoute. All.: Filippi

Reti: 7′ Kristoffersen, 65′ Coulibaly, 73′ Silipo (r)