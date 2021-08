Lettere, uomo ucciso in auto a colpi di pistola

La vittima un 73enne: dinamica da chiarire, indagini in corso

Omicidio e giallo a Lettere, piccolo centro dei Monti Lattari. In via Nuova Depugliano, verso le 22, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco. A cadere sotto il fuoco Domenico Giordano, un incensurato nato a Lettere il 2.9.1947. Il 73enne era a bordo della sua Renault Clio. L’uomo era nei pressi della sua abitazione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castellammare di Stabia. Fonti dell’Arma parlano di dinamica tutta da chiarire.