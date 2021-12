La pioggia non ferma 1600 atleti per la maratona Sorrento-Positano

La gara è stata vinta da Luca Gargiulo

Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria, oggi è tornata la Sorrento Positano, la super maratone di 54 chilometri e panoramica di 27 km. 1600 partecipanti provenienti da 40 nazioni. Organizzata da Napoli Running Asd la Sorrento Positano ancora una volta deve fare i conti con ben due temporali tra la partenza, i primi chilometri e ancora verso il 40 esimo km, anche se come dice il detto e come l`’ha ripetuto al microfono il presidente organizzativo Carlo Capalbo allo start davanti a tutti i runner: “Gara bagnata, gara fortunata, siete fortissimi, grazie di essere qui a Sorrento”.

Non certo per fortuna ma per acclamata bravura vince la Sorrento Positano in “3h 42 `50” Luca Gargiulo (Podistica Solidarietà ): “Vivo a Roma, ma conosco ogni centimetro di questi posti, i miei nonni sono di Sorrento, per questo ho voluto correre qui oggi”. Seconda posto per Carmine Federico (Atl. Isaura Valle dell`Irno) in “3h 46` 59”, mentre è¨ terza assoluta e prima donna al traguardo l`’attesissima bionda finlandese Noora Honkala che termina in “3h 51 `04“.

Sull’evento da evidenziare il commento di Luigi Prisco Presidente Consiglio Comunale di Sorrento: “Una iniziativa importante dopo un periodo di fermo legato al covid non solo in chiave locale ma internazionale. Tante presenze a Sorrento in un periodo che anticipa le attività natalizie. Sorrento ora dà appuntamento all’anno prossimo perché questa è una tappa fissa che negli anni vede la nostra città protagonista”. Sulla stessa lunghezza d’onda Fulvio Frezza consigliere regionale: “Nonostante le immense difficoltà istituzionali e logistiche, ha trionfato una manifestazione che ha portato grande visibilità e risorse sul territorio. Ora appuntamento alla Napoli City half Marathon del 27 febbraio dove la Regione sarà ancor di più protagonista”. Umberto De Gregorio, Presidente Eav: “E’ stata una bellissima giornata che nonostante la pioggia ha portato un grande entusiasmo e conferma un grande successo di questa manifestazione che porta turisti e calore umano sul territorio”. Carlo Capalbo, Presidente Napoli Running: “E’ un altro Torna a Surriento. Ogni anno si migliora e la pioggia rende ancor più impegnativa, affascinante e da ricordare l’esperienza dei runner. Ci fa piacere la partecipazione di tanti bambini alla Family Run. Tutto questo è importante per il lascito sul territorio come benessere fisico e impatto economico”.