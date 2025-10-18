Juve Stabia-Avellino 2-0: Mosti e Bellich firmano il successo al Menti

Vittoria solida per le Vespe, Abate: “Tre punti pesanti, squadra matura”

La Juve Stabia batte 2-0 l’Avellino nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie B, conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica e morale. Allo stadio “Romeo Menti”, le Vespe mettono in scena una prestazione solida e convincente, coronata dai gol di Mosti e Bellich, entrambi nel primo tempo.

La gara si accende al 39’, quando Mosti sblocca il risultato con un colpo preciso sugli sviluppi di una palla inattiva. Passano appena tre minuti e Bellich raddoppia, sfruttando al meglio una situazione in area e facendo esplodere il pubblico di casa. L’Avellino, seppur avversario di esperienza e spessore, fatica a reagire e si infrange sull’organizzazione difensiva della squadra di mister Ignazio Abate.

Soddisfatto a fine gara il tecnico gialloblù Ignazio Abate, che ha analizzato la prestazione dei suoi nel post-partita: “Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto sin dai primi minuti. In avvio c’era un po’ di tensione da entrambe le parti, ma col passare del tempo siamo cresciuti e siamo riusciti a sbloccare l’incontro su calcio da fermo. Avremmo potuto anche aumentare il vantaggio in alcune situazioni, ma va bene così: era importante dare continuità.”

Nel secondo tempo la Juve Stabia ha saputo gestire con intelligenza, mostrando equilibrio e compattezza anche nel momento di maggiore pressione avversaria: “Siamo ripartiti bene nella ripresa e, nonostante l’Avellino abbia provato a reagire, abbiamo tenuto il campo con ordine e attenzione. Mi è piaciuto molto anche l’impatto di chi è entrato dalla panchina: tutti hanno portato energia e sacrificio. Questo è lo spirito giusto.”

Il tecnico ha elogiato anche gli avversari, sottolineando però la capacità della sua squadra di restare compatta e in controllo: “L’Avellino è una squadra costruita per stare in alto, con giocatori esperti e di qualità. Ma i miei ragazzi sono stati impeccabili: non abbiamo mai sofferto centralmente e, a parte qualche cross laterale, non abbiamo concesso nulla. Questo dimostra maturità”

Abate ha voluto infine sottolineare la disponibilità del gruppo, evidenziando quanto sia importante l’atteggiamento di chi parte dalla panchina: “Oggi ho avuto risposte importanti da tutti, anche da chi ha avuto meno spazio finora. Questo mi rende orgoglioso. Stiamo costruendo qualcosa di bello e dobbiamo continuare su questa strada, senza montarci la testa”

Il mister chiude con un messaggio alla tifoseria stabiese, accorsa in massa al “Menti”: “Era una partita speciale per l’ambiente e ci tenevamo a fare bene. Abbiamo regalato una gioia alla nostra gente e questo ci dà ancora più motivazioni per lavorare duramente. Ora però testa bassa e pedalare”

La Juve Stabia continua a sorprendere e vola sempre più in alto, sospinta dall’entusiasmo di un gruppo compatto e da una piazza che sogna in grande.

Alma