Il Napoli vince e si qualifica per gli ottavi della Champions

Gli azzurri battono 2-0 il Braga grazie ad un autogol e alla rete di Osimhen

Il Napoli batte 2-0 lo Sporting Braga e supera da secondo il girone di Champions.

Azzurri fortunati al primo affondo. Rimessa lunga di Di Lorenzo per Politano, il cross in mezzo trova la deviazione di Serdar Saatci che colpisce il legno e beffa il portiere: la palla è entrata, 1-0.

Minuto 33, Kvara lancia Natan la cui progressione è impressionante. Palla dentro per Osimhen che festeggia pallone d’oro africano e primo gol stagionale in Champions, portando i suoi in doppio vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa è Matheus il grande protagonista: il portiere dei lusitani nega il terzo gol a Politano, Anguissa e a Kvaratskhelia, prima che Ricardo Horta provi a dare un dispiacere al Maradona centrando il palo.