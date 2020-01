Il Napoli ufficializza Demme, a breve Lobotka

Il centrocampista italo-tedesco primo acquisto: un destino si compie, si chiama Diego in onore di Maradona, per volere del padre tifoso azzurro. Visite mediche per lo slovacco, secondo colpo di mercato

Il Napoli ufficializza il primo acquisto al mercato di riparazione: Diego Demme (al centro nella foto) dal Lipsia per circa 12 milioni di euro. La firma del centrocampista tedesco, di origine italiana, è annunciata dal rituale tweet di Aurelio De Laurentiis, con un “Benvenuto, Diego”. Per Demme un contratto quinquennale da circa due milioni a stagione. Ed un destino che si compie: si chiama Diego in onore di Maradona, per volontà del padre, un emigrante calabrese tifosissimo del Napoli. Intanto, in dirittura d’arrivo il secondo acquisto: Stanislav Lobotka, 25enne centrocampista slovacco, proveniente dal Celta Vigo. Effettuate le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, potrebbe arrivare all’Olimpico, dove il Napoli sta per affrontare (alle 18) la Lazio.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)