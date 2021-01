Il Napoli saluta anche Llorente: è dell’Udinese

Lo spagnolo firma fino al 2022 con i friulani

Dopo Milik, passato all’Olympique Marsiglia, il Napoli saluta un altro attaccante. Fernando Llorente è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’annuncio ufficiale è del club friulano sul proprio sito. Lo spagnolo ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2022. “Sono felicissimo di essere un giocatore dell’Udinese – dichiara Llorente-, dal primo momento in cui sono arrivato mi sono sentito come a casa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore e di dare il meglio di me. Saluto tutti i tifosi dell’Udinese, spero di ripagarli con tanti gol”.

(Foto Udinese Calcio/Twitter)