Il Napoli frena la corsa dell’Inter

Finisce 1-1 allo stadio San Siro

L’Inter pareggia 1-1 col Napoli a San Siro nella partita che segnava il passaggio ideale dello scudetto dalla squadra detentrice alla capolista. Una mini frenata per la squadra di Simone Inzaghi che non cambia nulla, dati i 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un Milan che vince ancora, stavolta a Verona, e amplia il vantaggio sulla Juve. Gli azzurri trovano il pareggio nel finale con Juan Jesus, dopo il vantaggio nerazzurro firmato Darmian: un 1-1 che serve più alla squadra di Simone Inzaghi che ai partenopei.

“Oltre all’orgoglio abbiamo messo qualità, siamo stati in partita fino all’ultimo e abbiamo concesso solo 10 minuti dall’Inter, ma non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente. Abbiamo fatto un’ottima gara. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata dura perché l’Inter ti mette alle corde: hanno combinazioni nello stretto che ti fanno correre all’indietro, forse è mancata lucidità sotto porta. Ma la squadra credo si sia ritrovata” – ha detto il tecnico del Napoli Francesco Calzona, intervistato da Dazn dopo la gara.



“Le vicissitudini di quest’anno hanno influito sulla crescita dei ragazzi, cambiare tre allenatori e venire da campionati stranieri non aiuta – ha proseguito – Ma i ragazzi stanno crescendo, io sono contento e vedo una crescita giornaliera, ci torneranno molto utili. Abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra perché fa preparazioni alle partite e recuperi ci siamo allenati poco. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, però non c’è tempo. Magari dalla ripresa cercheremo di mettere dentro altro: è solo questione di tempo”, ha concluso.